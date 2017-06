Kriminalität : Polizeieinsatz an S-Bahnhof - mindestens ein Verletzter

Am S-Bahnhof in Unterföhring bei München hat es am Morgen einen Polizeieinsatz gegeben. Zahlreiche Beamte seien vor Ort, heißt es von der Bundespolizei. Laut der Münchner Polizei fielen im Bereich des Bahnsteigs Schüsse. Über Twitter melden die Beamten, dass es mindestens eine verletzte Person gebe. Hintergründe und Einzelheiten des Vorfalls sind noch unklar. Die Lage ist aber unter Kontrolle. Hubschrauber und Spezialeinsatzkommandos sind im Einsatz, der S-Bahnhof wurde abgesperrt. Eine Gefahr für die Bevölkerung besteht laut Polizei nicht.

von dpa

erstellt am 13.Jun.2017 | 09:42 Uhr