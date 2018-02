International : Polizeischutz für Özdemir bei Sicherheitskonferenz

von dpa

18. Februar 2018, 11:50 Uhr

Nach einer Begegnung mit einer türkischen Delegation am Rande der Münchner Sicherheitskonferenz hat der Grünen-Politiker Cem Özdemir Polizeischutz erhalten. Der ehemalige Grünen-Chef bestätigte einen entsprechenden Bericht der «Welt am Sonntag», wonach er in München im selben Hotel untergebracht war wie die Delegation des türkischen Ministerpräsidenten Binali Yildirim. Am Freitag war er der Delegation zufällig begegnet. Daraufhin beschwerten sich die Türken bei der Polizei, die daraufhin den Personenschutz anordnete.