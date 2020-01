Kriminalität : Polizist nach Angriff in Leipzig weiterhin in Klinik

von dpa

02. Januar 2020, 20:41 Uhr

Nach einer Attacke gegen Polizisten in der Silvesternacht in Leipzig befindet sich ein 38 Jahre alter Beamter weiterhin im Krankenhaus. Er schwebe aber nicht in Lebensgefahr, heißt es von Polizei und Staatsanwaltschaft. Die Soko LinX des LKA ermittelt - unter anderem wegen versuchten Mordes. Die Täter könnten aus der linksextremistischen Szene stammen. Zum Jahreswechsel hatten sich etwa tausend Menschen am Connewitzer Kreuz versammelt. Gegen 0.15 Uhr seien Beamte mit Steinen, Flaschen und Feuerwerkskörpern beworfen worden.