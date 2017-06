Kriminalität : Polizistin bei Schusswechsel verletzt - Täter gefasst

Bei einer Schießerei am S-Bahnhof in Unterföhring bei München ist am Morgen eine Polizistin schwer verletzt worden. Auch der Täter wurde verletzt und festgenommen. Die Polizei hat nach eigenen Angaben bisher keinerlei Hinweise für einen terroristischen Hintergrund. Bei einer allgemeinen polizeilichen Personenkontrolle am Bahnsteig hatte der Täter eine Waffe gezückt und geschossen. Er selbst wurde daraufhin auch getroffen und verletzt. Die Polizeieinsatz ist inzwischen beendet.

von dpa

erstellt am 13.Jun.2017 | 09:52 Uhr