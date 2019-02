Gesellschaft : Polizistin Nadine Berneis zur neuen «Miss Germany» gekürt

von dpa

24. Februar 2019, 03:13 Uhr

Die Polizeibeamtin Nadine Berneis aus Stuttgart ist die neue «Miss Germany». Die 28-Jährige setzte sich bei der Wahl in der Nacht zum Sonntag im Europa-Park in Rust bei Freiburg gegen 15 Konkurrentinnen im Alter von 19 Jahren bis 28 Jahren durch. «Es geht ein Traum für mich in Erfüllung», sagte sie der dpa nach der Wahl. Sie werde sich als Polizistin für ein Jahr beurlauben lassen und sich in dieser Zeit auf die Tätigkeit als Schönheitskönigin konzentrieren. Berneis arbeitet in einem Polizeirevier in der Stuttgarter Innenstadt als Ermittlerin im Bereich Internetkriminalität.