Olympia : Preisrichter aus China: Auffällige Noten für Landsmann

von dpa

18. Februar 2018, 08:43 Uhr

Der chinesische Preisrichter Chen Weiguang ist mit einer außergewöhnlichen Wertung im Herren-Wettbewerb der Eiskunstläufer bei den Olympischen Winterspielen in Pyeongchang aufgefallen. Als Mitglied der neunköpfigen Jury bewertete er am Samstag seinen Landsmann Jin Boyang extrem positiv. Der Asiate vergab für den Gesamt-Vierten bei der Ausführung der Elemente zehnmal die höchste Note. In den künstlerischen Komponenten blieb er nur knapp unter der Höchstzahl 10 - die anderen Preisrichter blieben deutlich darunter. Chen muss womöglich eine jahrelange Sperre befürchten.