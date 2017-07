Boxen : Profiboxer Abraham verliert WM-Kampf und verpasst Ali-Trophy

Profiboxer Arthur Abraham hat einen erneuten WM-Titel verpasst. Der 37-jährige Supermittelgewichtler unterlag in der Nacht in der Londoner Wembley Arena dem IBO-Weltmeister Chris Eubank jr. aus Großbritannien nach zwölf Runden einstimmig nach Punkten und verpasste die Teilnahme an der lukrativen World Boxing Super Series um die Muhammad-Ali-Trophy. Für den gebürtigen Armenier war dies die sechste Niederlage im 52. Kampf seiner Karriere.

von dpa

erstellt am 16.Jul.2017 | 01:06 Uhr