Boxen : Profiboxer Usyk gewinnt Ali-Trophy

von dpa

22. Juli 2018, 01:48 Uhr

Der Ukrainer Alexander Usyk ist der erste Profiboxer der Welt, der alle vier WM-Titel der großen Verbände im Cruisergewicht gewonnen hat. Der 31 Jahre alte Champion der WBO und des WBC gewann in Moskau das Finale in der World Boxing Super Series um die Muhammad-Ali-Trophy gegen den russischen IBF- und WBA-Super-Champion Murat Gassiew einstimmig nach Punkten und ist damit unumstrittener Champion in dieser Gewichtsklasse. Usyk erhielt die Trophäe aus den Händen von Muhammad Alis Witwe Lonnie Ali.