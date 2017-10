von dpa

erstellt am 15.Okt.2017 | 18:01 Uhr

Die SPD hat die Landtagswahl in Niedersachsen überraschend klar gewonnen. Die Partei von Ministerpräsident Stephan Weil verwies die schwächelnde CDU nach den 18-Uhr-Prognosen von ARD und ZDF deutlich auf Platz zwei, die AfD schafft demnach knapp den Sprung in den Landtag in Hannover.