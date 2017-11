Gesellschaft : Protest bei Wahl zur «Miss Peru» sorgt für Furore im Netz

von dpa

erstellt am 02.Nov.2017 | 15:59 Uhr

Lima (dpa) – Die normalerweise international wenig beachtete Wahl zur «Miss Peru» hat in den sozialen Medien weltweit für Aufmerksamkeit gesorgt. Der Grund: Die Kandidatinnen hatten die glamouröse Show zur Protestaktion gegen sexuelle Gewalt an Frauen und die vielen Frauenmorde in ihrem Heimatland gemacht. Auf Twitter gab es viel Lob für die Aktion. Anstatt wie üblich die Körpermaße zu nennen, fielen Sätze wie: «Meine Maße sind, dass mehr als 70 Prozent aller Frauen in Peru schon einmal auf der Straße belästigt wurden.»