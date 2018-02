Prozesse : Prozess gegen mutmaßlichen Topterroristen Abdeslam beginnt

von dpa

05. Februar 2018, 04:43 Uhr

Unter massiven Sicherheitsvorkehrungen beginnt heute in Brüssel der Prozess gegen den mutmaßlichen islamistischen Terroristen Salah Abdeslam. Der 28-jährige Franzose soll Mitglied der Terrorzelle gewesen sein, die die schweren Anschläge in Paris im November 2015 und in Brüssel im März 2016 verübte. Angeklagt ist er jetzt aber zunächst wegen eines Feuergefechts mit der Polizei in Brüssel.