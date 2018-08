Prozesse : Prozess um Mord an Mia in Kandel wird fortgesetzt

von dpa

06. August 2018, 03:59 Uhr

Der Prozess um den Mord an der 15-jährigen Mia im pfälzischen Kandel wird heute fortgesetzt. Nach Angaben des Gerichts sollen am vierten Verhandlungstag 15 Zeugen gehört werden. Der Prozess wird unter Ausschluss der Öffentlichkeit geführt, da der Angeklagte Abdul D. zur Tatzeit womöglich minderjährig war. Der mutmaßlich aus Afghanistan stammende Flüchtling war der Ex-Freund von Mia. Er soll das Mädchen am 27. Dezember 2017 erstochen haben. Die Anklage geht von Mord aus. Am ersten Verhandlungstag hatte der Angeklagte seinem Verteidiger zufolge Reue bekundet.