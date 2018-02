Film : «Psycho»-Schauspieler John Gavin ist tot

von dpa

10. Februar 2018, 01:17 Uhr

Der US-Schauspieler John Gavin ist tot. Er starb im Kreise seiner Familie in seinem Haus in Beverly Hills, berichten US-Medien unter Berufung auf einen Sprecher seiner Ehefrau, Schauspielerin Constance Towers. Gavin war 86 Jahre alt. Bekannt wurde er unter anderem durch Rollen in Alfred Hitchcocks Thriller «Psycho», David Millers «Mitternachtsspitzen» und Stanley Kubricks «Spartacus». Neben seiner Schauspielertätigkeit war Gavin in den 80er-Jahren unter anderem US-Botschafter in Mexiko.