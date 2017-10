Konflikte : Puigdemont vor Gericht vorgeladen - Haftbefehl möglich

von dpa

erstellt am 31.Okt.2017 | 20:50 Uhr

Der wegen Rebellion angeklagte katalanische Ex-Regionalpräsident Carles Puigdemont soll noch diese Woche vor Gericht in Spanien erscheinen. Damit gerät sein Plan, vorerst von Belgien aus die Unabhängigkeit Kataloniens voranzutreiben, ins Wanken. Denn folgen Puigdemont und die anderen 13 Angeklagten nicht der Vorladung, können Haftbefehle folgen, die auch von belgischen Behörden ausgeführt werden müssten. Puigdemont hatte zuvor in Brüssel erklärt, er suche in Belgien kein politisches Asyl, wolle aber erst zurückkehren, wenn er «Garantien» für eine faire Behandlung bekomme.