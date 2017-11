International : Putin trifft bei Apec-Gipfel in Vietnam wahrscheinlich Trump

von dpa

erstellt am 10.Nov.2017 | 04:45 Uhr

Da Nang (dpa) – Russlands Präsident Wladimir Putin ist zum Gipfel der Asiatisch-Pazifischen Wirtschaftsgemeinschaft in der vietnamesischen Küstenstadt Da Nang eingetroffen. Bei dem Apec-Treffen soll es insbesondere um Handelsfragen gehen. Wahrscheinlich kommt es am Rande auch zu einem Zweiergipfel zwischen Putin und US-Präsident Donald Trump. Die beiden hatten sich bislang nur am Rande des G20-Gipfels im Juli in Hamburg zu einem persönlichen Gespräch getroffen. Trump wurde nach dem Abflug aus Peking, wo er sich zu einem Staatsbesuch aufhielt, heute ebenfalls in Da Nang erwartet.