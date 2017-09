International : Putin zu Arbeitsbesuch bei Erdogan in Ankara erwartet

von dpa

erstellt am 27.Sep.2017 | 23:55 Uhr

Der russische Präsident Wladimir Putin wird heute zu einem Arbeitsbesuch in Ankara erwartet. Bei dem Treffen mit Staatspräsident Recep Tayyip Erdogan soll es nach Angaben des Kremls um bilaterale und regionale Themen gehen. Dabei dürfte neben dem Krieg in Syrien auch das umstrittene Unabhängigkeitsreferendum der Kurden im Nordirak auf der Tagesordnung stehen. Kurz vor dem Putin-Besuch in Ankara verbat sich der Kreml Kritik am Verkauf des S-400-Luftabwehrsystems an den Nato-Partner Türkei. In der Nato verstärkt es Befürchtungen, die Türkei könnte sich Moskau zuwenden.