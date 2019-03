Leute : Queen Elizabeth II. setzt ersten eigenen Instagram-Post ab

von dpa

07. März 2019, 18:09 Uhr

Getwittert hatte sie bereits, jetzt hat Königin Elizabeth II. auch ihren ersten eigenen Beitrag auf der Foto-Plattform Instagram veröffentlicht. Das hat das britische Königshaus mitgeteilt. Auf einem Instagram-Video war zu sehen, wie die Monarchin auf einen Tablet-Computer tippte. Anlass des ersten persönlichen Instagram-Posts der 92-Jährigen war ein Besuch im Science Museum in London. Sie habe dort einen Brief aus den Königlichen Archiven angesehen, den ein Computer-Pionier an ihren Ur-Urgroßvater geschrieben habe, hieß es.