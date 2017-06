Terrorismus : Rammstein-Auftritt bei «Rock am Ring» wird nicht nachgeholt

Enttäuschung für Rammstein-Fans bei «Rock am Ring»: Der am Abend wegen eines Terroralarms abgesagte Auftritt der deutschen Band wird aus organisatorischen Gründen nicht nachgeholt. «Wir wissen, dass sich viele Fans auf das Konzert gefreut haben, die nun enttäuscht sind! Auch wir hätten gern gespielt», schrieben die Musiker auf dem offiziellen Facebook-Account der Band. Auch auf dem Kurznachrichtenkanal Twitter hieß es: «Leider ist es entgegen anderslautender Gerüchte aufgrund der Festival-Abläufe nicht möglich, die Show bei Rock am Ring heute nachzuholen.»

von dpa

erstellt am 03.Jun.2017 | 13:49 Uhr