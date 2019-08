Justiz : Rapper Asap Rocky auf freiem Fuß – Urteil in zwei Wochen

von dpa

02. August 2019, 20:03 Uhr

Stockholm (dpa)- Nach einem Monat in schwedischer Untersuchungshaft sind der US-Rapper Asap Rocky und die zwei Mitangeklagten freigelassen worden. Das berichtet das Schwedische Fernsehen SVT. Am Ende des dritten Verhandlungstages in Stockholm entschied der Richter, dass die drei Amerikaner bis zur Urteilsverkündung in zwei Wochen auf freien Fuß gesetzt werden. Sie und hatten eingeräumt, Ende Juni einen 19-Jährigen geschlagen und getreten zu haben. Sie gaben aber an, sich von dem Mann bedroht gefühlt und aus Notwehr gehandelt zu haben. Der Staatsanwalt fordert bis zu sechs Monate Haft.