Notfälle : Rauch im Cockpit - Flugzeug muss umkehren

Wegen Rauchs im Cockpit ist ein Eurowings-Flugzeug wenige Minuten nach dem Start in Hamburg umgekehrt und wieder am Flughafen gelandet. Die Klimaanlage eines Airbus A 319 habe sich überhitzt und für die Rauchentwicklung gesorgt, sagte eine Sprecherin der Polizei. Verletzt wurde niemand. Das Flugzeug mit dem Ziel Prag war nur vier Minuten nach dem Abheben umgekehrt. Die Passagiere wurden für die Nacht in Hotels untergebracht und sollten im Laufe des Tages auf andere Flüge umgebucht werden.

von dpa

erstellt am 15.Sep.2017 | 10:56 Uhr