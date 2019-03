Regierung : Rauswurf des deutschen Botschafters in Venezuela bestätigt

von dpa

06. März 2019, 20:47 Uhr

Das Auswärtige Amt in Berlin hat bestätigt, dass der deutsche Botschafter in Venezuela von der dortigen Regierung zur unerwünschten Person erklärt worden ist. «Wir stimmen derzeit das weitere Vorgehen ab, auch vor Ort mit unseren Partnern», sagte eine Ministeriumssprecherin. Botschafter Daniel Kriener ist erst seit dem vergangenen Jahr in Venezuela. Er muss das Land innerhalb von 48 Stunden verlassen.