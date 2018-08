Fußball : Real-Star Kroos macht im DFB-Team weiter

von dpa

15. August 2018, 23:42 Uhr

Berlin (dpa) - Toni Kroos wird weiter in der deutschen Fußball-Nationalmannschaft spielen. «Ja, ich werde den Weg bis zur EM 2020 weitergehen und habe mir selbst als großes Ziel gesetzt, dass wir dort deutlich erfolgreicher sind als zuletzt», sagte der Mittelfeldstar von Real Madrid der «Bild». «Unser Ziel muss sein, im Sommer 2020 eine Topmannschaft zu stellen», meinte Kroos. Nach dem Vorrunden-Aus bei der WM in Russland sei seine Frau die Erste gewesen, «die gesagt hat: Schatz, so kannst du nicht zurücktreten.»