Ski alpin : Rebensburg Zweite im Riesenslalom in Lienz

von dpa

erstellt am 29.Dez.2017 | 14:46 Uhr

Viktoria Rebensburg ist beim Riesenslalom in Lienz Zweite geworden und hat den vierten Podestplatz im Olympia-Winter geholt. Bei dem Rennen in Österreich war nur Federica Brignone aus Italien hauchdünne 0,04 Sekunden schneller als Deutschlands beste Skirennfahrerin. Rang drei ging im letzten Damen-Weltcup des Jahres an Mikaela Shiffrin aus den USA. Rebensburg übernahm damit von Shiffrin die Führung in der Riesenslalom-Weltcup-Wertung.