Konflikte : Referendum: Katalanen versammeln sich vor den Wahllokalen

von dpa

erstellt am 01.Okt.2017 | 08:42 Uhr

In ganz Katalonien haben sich seit den frühen Morgenstunden Tausende Menschen vor Wahllokalen versammelt, um in einem umstrittenen Referendum über die Unabhängigkeit der Region von Spanien abzustimmen. Die katalanische Polizei «Mossos d'Esquadra», die von der Generalstaatsanwaltschaft in Madrid den Auftrag erhalten hatte, die Wahllokale vor ihrer offiziellen Öffnung um 09.00 Uhr abzusperren, seien dem Befehl zunächst nicht nachgekommen, berichtete das spanische Fernsehen. Auch hätten sie bereits seit Freitag von Wählern besetzte Lokale zwar besucht, aber nicht geräumt, hieß es.