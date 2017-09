Wetter : Reiseveranstalter: Touristen im Hurrikan-Gebiet wohlauf

von dpa

erstellt am 22.Sep.2017 | 15:58 Uhr

Deutsche Karibik-Touristen haben den Hurrikan «Maria» nach Angaben führender Reiseveranstalter unbeschadet überstanden. Alle Gäste seien wohlauf, teilte die DER Touristik GmbH in Frankfurt mit, die nach Angaben einer Unternehmenssprecherin derzeit eine fünfstellige Zahl von Urlaubern in der Region betreut. In der Dominikanischen Republik habe es keine größeren Schäden gegeben. In Puerto Rico, wo man die Urlauber rechtzeitig in Sicherheit gebracht habe, seien die Schäden wie in Dominica jedoch erheblich.