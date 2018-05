Notfälle : Reizspray in Turnhalle - Kinder mit Atemwegsreizungen

von dpa

03. Mai 2018, 03:48 Uhr

In einer Turnhallen-Umkleide versprühtes Reizgas hat bei dutzenden Kindern in Oberbayern Hustenanfälle und einen Großeinsatz von Rettungskräften ausgelöst. Nach dem Vorfall in Wolfratshausen behandelten Notärzte 35 Jungen und Mädchen wegen Atemwegsreizungen. Laut Polizei wurden zwei Kinder wegen stärkeren Hustens zur Beobachtung ins Krankenhaus gebracht. Während des Trainings eines Turnvereins war ein «undefinierbarer Geruch» in den Umkleidekabinen bemerkt worden. Einige Kinder begannen zu husten. Fast 40 Feuerwehr- und Rettungswägen eilten daraufhin zur Turnhalle.