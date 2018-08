Soziales : Rekord bei Kindergeld-Empfängern im Ausland

von dpa

09. August 2018, 20:46 Uhr

Eine Rekordzahl an ausländischen Kindergeldempfängern und Hinweise auf Betrugsfälle erhöhen den Reformdruck auf die Bundesregierung. «Im Juni 2018 wurde für 268 336 Kinder, die außerhalb von Deutschland in der EU oder im Europäischen Wirtschaftsraum leben, Kindergeld gezahlt», sagte ein Sprecher des Bundesfinanzministeriums. Das ist eine Zunahme um 10,4 Prozent. SPD-Chefin Andrea Nahles kündigte ein Kindergeld-Spitzentreffen mit betroffenen Städten an. Ein Sprecher von Finanzminister Olaf Scholz sagte, die Regierung setze sich für eine europäische Lösung ein.