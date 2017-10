Prozesse : Rentner liegt zerstückelt in Kühltruhe - Angeklagter kassierte Rente

von dpa

erstellt am 06.Okt.2017 | 12:57 Uhr

Berlin (dpa) – Zehn Jahre lag die Leiche des zerstückelten Berliner Rentners versteckt in einer Tiefkühltruhe in seiner eigenen Wohnung. Der Prozess gegen den mutmaßlichen Mörder begann am Berliner Landgericht, wurde dann aber vertagt. Trotzdem wurden viele Details zu dem grausigen Verbrechen bekannt. Dem 56-jährigen Angeklagten wird unter anderem Mord aus Habgier vorgeworfen. Der Mann, der sich das Vertrauen des 80-Jährigen erschlichen habe, soll sein Opfer in dessen Wohnung erschossen, in einer Kühltruhe versteckt und etwa zehn Jahre lang die Rente des Witwers von monatlich 2000 Euro kassiert haben.