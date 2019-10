Migration : Rettungsschiff «Ocean Viking» darf Italien anlaufen

von dpa

29. Oktober 2019, 14:42 Uhr

Das Rettungsschiff «Ocean Viking» mit 104 Migranten an Bord darf nach fast zwei Wochen Wartezeit in einen italienischen Hafen einlaufen. Deutschland und Frankreich würden 70 der geretteten Menschen an Bord aufnehmen, heißt es aus dem italienischen Innenministerium. Das von den Hilfsorganisationen SOS Méditerranée und Ärzte ohne Grenzen betriebene Schiff hatte die Menschen am 18. Oktober gerettet. Am Rande des G6-Innenministertreffens in München hieß es, Italien habe es gestört, dass das Rettungsschiff länger in libyschen Gewässern verweilt habe. Dies böte Anreiz für Schlepper.