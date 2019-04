Brände : Riesige Spendenwelle für Notre-Dame - fast 1 Milliarde Euro

von dpa

17. April 2019, 15:47 Uhr

Für den Wiederaufbau der schwer beschädigten Pariser Kathedrale Notre-Dame ist schon fast eine Milliarde Euro an Spenden zusammengekommen. «Heute Morgen waren es fast 900 Millionen. Ich denke, wir werden heute noch die Milliardengrenze überschreiten», sagte der Fernsehmoderator Stéphane Bern, der im Auftrag von Staatschef Emmanuel Macron für die Renovierung historischer Baudenkmäler in Frankreich zuständig ist, dem Sender RMC. «Die ganze Welt ist an unserer Seite», sagte Bern.