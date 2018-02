Parteien : «RND»: Schulz will auf Außenministerium verzichten

von dpa

09. Februar 2018, 14:07 Uhr

Der scheidende SPD-Chef Martin Schulz will nach einem Medienbericht wegen des steigenden Drucks aus den eigenen Reihen auf das Außenministerium in einer großen Koalition verzichten. Dies berichtete das Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND) unter Berufung auf SPD-Kreise. Schulz wolle noch heute seinen Rückzugverkünden. Eine Bestätigung dafür gab es zunächst nicht. Hintergrund sei die Unzufriedenheit an der SPD-Basis und besonders im größten Landesverband Nordrhein-Westfalen.