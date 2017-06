Musik : «Rock am Ring» erlebt friedliche Nacht nach Terroralarm

Erst Aufregung, dann Ruhe: Nach einem Terroralarm beim Festival «Rock am Ring» und der Unterbrechung des Programms haben Tausende Musikfans eine friedliche Nacht in ihren Zelten verbracht. Die Entscheidung, ob das Festival weiter geht oder abgebrochen wird, soll am Vormittag fallen. Das legendäre Musikfestival war am Abend unterbrochen worden, weil die Polizei Hinweise auf eine mögliche terroristische Gefährdung hatte. Nach einem Bericht der «Bild»-Zeitung verhörte die Polizei zwei Mitarbeiter eines Subunternehmens.

von dpa

erstellt am 03.Jun.2017 | 05:52 Uhr