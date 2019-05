Leute : Royal-Fans freuen sich auf ersten Blick auf Meghans Baby

von dpa

08. Mai 2019, 04:49 Uhr

Mit Spannung erwarten Fans des britischen Königshauses heute den ersten Blick auf das Baby von Herzogin Meghan und Prinz Harry. Baby Sussex, wie der Junge bisher genannt wird, war am Montag zur Welt gekommen. Den Namen wollte der stolze Vater noch nicht verraten, als er nur Stunden nach der Geburt in Windsor vor die Kameras trat. «Wir werden euch in zwei Tagen wie geplant als Familie sehen», so Harry. Dann könnten alle das Baby sehen, hatte er den wartenden Journalisten strahlend verkündet.