Extremismus : Rückholung von Gefährder Sami A. aus Tunesien weiter unklar

von dpa

05. August 2018, 12:55 Uhr

Ob der als islamistischer Gefährder eingestufte Sami A. aus Tunesien nach Deutschland zurückreisen darf, ist weiter unklar. Wie die «Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung» berichtet, gibt es in Tunesien kein Ausreiseverbot gegen den mutmaßlichen Ex-Leibwächter von Osama bin Laden. Der zuständige Ermittlungsrichter habe ihr gesagt, dass Sami A. ausreisen dürfte, bestätigte dessen Anwältin der dpa. Dem widersprach jedoch der Sprecher der für Terrorismus zuständigen Staatsanwaltschaft in Tunesien. Es werde weiter gegen Sami A. ermittelt, er müsse in Tunesien bleiben.