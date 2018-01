Rüstungsindustrie : Rüstungsexporte unter großer Koalition deutlich gestiegen

von dpa

24. Januar 2018, 08:49 Uhr

Die große Koalition hat in den vergangenen vier Jahren deutlich mehr Rüstungsexporte genehmigt als die Vorgängerregierung von Union und FDP. Der Gesamtwert der Lieferungen lag von 2014 bis 2017 bei 25,1 Milliarden Euro und damit 21 Prozent höher als in den Jahren der schwarz-gelben Koalition von 2010 bis 2013. Die Lieferungen in Drittstaaten außerhalb von EU und Nato nahmen sogar um 47 Prozent zu. Das teilte das Wirtschaftsministerium auf Anfrage der Linksfraktion mit. Die SPD hatte sich Ende 2013 vorgenommen, in der großen Koalition eine restriktive Genehmigungspraxis durchzusetzen.