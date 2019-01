Notfälle : Rund 50 Kilo Sprengstoff in Haus gelagert - Drei Festnahmen

von dpa

31. Januar 2019, 20:21 Uhr

Bei einem Großeinsatz hat die Polizei in einem Wohnhaus in Igel bei Trier rund 50 Kilogramm Sprengstoff sichergestellt und einen Mann festgenommen. Zwei weitere Verdächtige, die den Behörden zufolge mit dem Fund in Zusammenhang stehen, wurden an der Obermosel festgenommen. Was die Verdächtigen im Alter zwischen 19 und 24 Jahren mit den sprengfähigen Substanzen vorhatten, war zunächst unklar. Politische oder religiöse Motive würden ausgeschlossen, hieß es. Der entdeckte Sprengstoff war zuvor bei einem Betrieb gestohlen worden, wie die Trierer Staatsanwaltschaft und die Polizei mitteilten.