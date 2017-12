Wahlen : Russische Wahlkommission lehnt Registrierung von Nawalny ab

von dpa

erstellt am 25.Dez.2017 | 16:47 Uhr

Die russische Wahlleitung hat eine Registrierung des Oppositionspolitikers Alexej Nawalny für die Präsidentenwahl unter Verweis auf dessen Vorstrafe abgelehnt. Das entschied die Kommission in Moskau, nachdem Nawalny am Vortag seine Papiere und die Dokumente über landesweite Unterstützergruppen eingereicht hatte. Für Nawalny gilt derzeit eine umstrittene Bewährungsstrafe wegen Betrugs. Bei der Abstimmung am 18. März 2018 gilt eine Wiederwahl von Präsident Wladimir Putin als sicher. Der Kreml fürchtet aber, dass Putins neues Mandat bei niedriger Beteiligung wenig überzeugend ausfallen könnte.