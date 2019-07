Boxen : Russischer Boxer stirbt nach Kopfverletzung im Kampf

von dpa

23. Juli 2019, 19:01 Uhr

Der russische Profi-Boxer Maxim Dadaschew ist nach einer beim Kampf in Oxon Hill/USA erlittenen Kopfverletzung gestorben. Der 28-Jährige sei in einem Krankenhaus in den USA seinen schweren Verletzungen erlegen, teilte der russische Boxverband in Moskau mit. Man werde den Fall und auch die Behandlung im Krankenhaus sehr genau untersuchen, sagte der Verbandschef. Zuvor war der Superleichtgewichtler aus St. Petersburg operiert und in ein künstliches Koma versetzt worden. Dadaschew hatte am Freitagabend in dem Kampf gegen Subriel Matias schwere Treffer hinnehmen müssen.