Notfälle : Saarbrücken: Radioaktives Material bei Hausräumung gefunden

von dpa

14. Februar 2019, 17:50 Uhr

Nach dem Tod von zwei Bewohnern ist ein Haus in Saarbrücken geräumt und dabei radioaktives Material entdeckt worden. «Es handelt sich bei diesen Stoffen um natürliche Uranverbindungen, die in den 1980ern noch frei verfügbar für Forschung und Lehre waren», erklärte eine Sprecherin des Saar-Umweltministeriums in Saarbrücken. In dem Haus atten der Sprecherin zufolge ein 51 Jahre alter Chemiker und seine 78 Jahre alte Mutter gelebt. Er sei im Januar vergangenen Jahres, sie im August gestorben.