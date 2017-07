Polizei : Säugling tot in Wohnung gefunden - 15 Monate altes Mädchen reanimiert

Ein drei Monate altes Mädchen ist am Abend tot in einer Wohnung in Gudensberg in Hessen entdeckt worden. Das teilte die Polizei mit. Eine 15 Monate alte Schwester konnte reanimiert werden und wurde mit dem Rettungshubschrauber in die Kinderklinik nach Kassel geflogen. Die Hintergründe für den Tod des Säuglings und für den Gesundheitszustand des 15 Monate alten Mädchens waren noch unklar. Das Kind schwebe nicht mehr in Lebensgefahr. Nach Angaben der Polizei gibt es keine Hinweise auf Gewalteinwirkung. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

von dpa

erstellt am 09.Jul.2017 | 23:11 Uhr