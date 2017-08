Verkehr : Salpetersäure läuft aus Laster aus - Vollsperrung

Auslaufende Salpetersäure an einem Gefahrenguttransporter hat zu einem Großeinsatz der Feuerwehr und kilometerlangen Staus auf der A24 geführt. Der Grund für das Ausfließen der Salpetersäure sei ein kaputtes Ventil an dem Tanklaster, sagte eine Polizeisprecherin. Verletzt wurde niemand bei der Rettungsaktion, an der rund 200 Feuerwehrleute beteiligt waren. Salpetersäure wirkt ätzend auf Haut und Atemwege. Die Autobahn, auf der viele Menschen von und zur Ostsee fahren, wurde in der Nacht in Brandenburg zwischen Neuruppin und Herzsprung voll gesperrt.

von dpa

erstellt am 15.Aug.2017 | 16:51 Uhr