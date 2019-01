Migration : Saudi-Araberin im Asyl in Kanada angekommen

von dpa

12. Januar 2019, 20:49 Uhr

Nach der verhinderten Abschiebung in ihre Heimat ist die vor ihrer Familie geflohene Saudi-Araberin Rahaf Mohammed el-Kunun in Kanada angekommen. Die kanadische Außenministerin Chrystia Freeland holte die junge Frau persönlich am Flughafen in Toronto ab. Kanada hatte der 18-Jährigen zuvor Asyl angeboten - was das ohnehin schon angespannte Verhältnis zwischen Kanada und dem Königreich zusätzlich belasten dürfte. El-Kunun war am vergangenen Wochenende in Bangkok gestrandet. Sie gibt an, misshandelt und mit dem Tod bedroht worden zu sein.