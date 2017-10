Luftverkehr : Schärfere Sicherheitskontrollen für USA-Reisende

von dpa

erstellt am 25.Okt.2017 | 22:56 Uhr

Alle Passagiere auf internationalen Flügen in die USA müssen sich von heute an auf schärfere Sicherheitskontrollen einstellen. Das teilte die US-Transportsicherheitsbehörde TSA mit. Demnach beginnen die Fluggesellschaften mit der Umsetzung von Maßnahmen, die von zusätzlichen Passagierbefragungen über verschärfte Überprüfungen von elektronischen Geräten bis hin zu verstärkter Sicherheit in der Nähe von Flugzeugen reichen könnten. Die USA hatten schon im Juni ein schärferes Screening von USA-Passagieren gefordert. Die Frist für eine Umsetzung lief am Montag ab.