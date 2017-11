Theater : Schauspieler Hans-Michael Rehberg ist tot

von dpa

erstellt am 09.Nov.2017 | 14:40 Uhr

Der Schauspieler Hans-Michael Rehberg ist tot. Er starb bereits am Dienstagvormittag im Alter von 79 Jahren in Berlin, wie das Münchner Residenztheater mitteilte. Rehberg gehörte zu den beliebtesten TV-Gesichtern, zumeist aber in Nebenrollen. Einem großen Fernsehpublikum wurde er vor allem als Bischof Sebastian Hemmelrath aus der Fernsehserie «Pfarrer Braun» bekannt. Auch in vielen TV-Krimis wie «Schuld» nach Ferdinand von Schirach, «SOKO Kitzbühel» und «Derrick» trat Rehberg auf. Kinorollen hatte er unter anderem in dem Drama «Die Wand» und dem Holocaustfilm «Schindlers Liste».