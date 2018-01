Parteien : Scheuer klagt über SPD-Nachforderungen in GroKo-Gesprächen

von dpa

29. Januar 2018, 19:47 Uhr

CSU-Generalsekretär Andreas Scheuer hat die Koalitionsverhandlungen aufgrund inhaltlicher Nachforderungen der SPD als mühsam bezeichnet. Der Auftrag sei nun eigentlich, die Sondierungsergebnisse zu konkretisieren. «Die Fakten sind halt so, dass immer wieder versucht wird, nicht zu konkretisieren, so wie es der Auftrag ist», sagte Scheuer der Deutschen Presse-Agentur. Stattdessen gebe es immer «ein "neu" und ein "mehr"». Auch für die umstrittene Frage des Familiennachzugs mit eingeschränktem Schutzstatus gelte die Grundlage des Sondierungspapiers, so Scheuer.