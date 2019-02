Mode : Schiffer über Lagerfeld: Werde ihm für immer dankbar sein

von dpa

19. Februar 2019, 17:19 Uhr

Claudia Schiffer hat sich mit sehr persönlichen Worten zum Tod ihres Förderers Karl Lagerfeld geäußert. «Er hat mich von einem schüchternen deutschen Mädchen in ein Supermodel verwandelt», schrieb Schiffer bei Instagram. Was Warhol für die Kunst gewesen sei, das sei Lagerfeld für die Mode; er sei unersetzlich. «Er ist der einzige Mensch, der Schwarz und Weiß bunt machen konnte! Ich werde ihm für immer dankbar sein.» Lagerfeld hatte Schiffer 1988 bei Chanel unter Vertrag genommen und so ihren Ruhm gefördert.