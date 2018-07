Kriminalität : Schlüsselfigur von brasilianischer Verbrecherbande gefasst

von dpa

19. Juli 2018, 09:44 Uhr

Asunción (dpa) - Ein Anführer von Brasiliens größter Mafiabande ist in Paraguay gefasst worden. Dies teilte die Staatsanwaltschaft in der Hauptstadt Asunción mit. Eduardo Aparecido de Almeida von der «Primeiro Comando da Capital» sei bei einer gemeinsamen Operation der Staatsanwaltschaft und des Nationalen Anti-Drogen-Sekretariats in einem luxuriösen Wohnsitz in Asunción aufgespürt worden. Der Verdächtige solle aus Paraguay ausgewiesen werden, teilte die Staatsanwaltschaft weiter mit. Er werde in Brasilien unter andreem wegen Entführung gesucht.