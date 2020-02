Regierung : Schlussplädoyers im Amtsenthebungsverfahren gegen Trump

von dpa

03. Februar 2020, 16:09 Uhr

Im Amtsenthebungsverfahren gegen US-Präsident Donald Trump beginnt die vorletzte Etappe: Die Ankläger des Repräsentantenhauses und Trumps Verteidiger sollten heute im US-Senat ihre Abschlussplädoyers halten. Das Urteil zu den beiden Anklagepunkten gegen Trump in der Ukraine-Affäre soll schließlich am Mittwoch fallen. Es sieht alles danach aus, als könnte der Präsident in der Kammer mit einem Freispruch rechnen. Seine Republikaner haben dort die Mehrheit.