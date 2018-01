Kriminalität : Schmuckraub aus Dogenpalast in Venedig

von dpa

03.Jan.2018

Aus dem Dogenpalast am Markusplatz in Venedig haben Diebe wertvollen Schmuck geraubt. Aus einer Austellung über indische Juwelen und Kostbarkeiten seien eine goldene Brosche und möglicherweise ein paar Ohrringe gestohlen worden, berichteten italienische Nachrichtenagenturen unter Berufung auf die Ermittler. Die Stücke hätten einen Wert von etwa 30 000 Euro. In der Ausstellung waren rund 270 indische Schmuckstücke aus der Sammlung der Dynastie Al Thani aus Katar zu sehen. Der Polizeipräsident Vito Gagliardi erklärte, dass womöglich das Alarmsystem nicht richtig funktionierte.