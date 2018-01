Parteien : Schulz: Entscheidung über Kabinettsposten nach Mitgliederentscheid

von dpa

28. Januar 2018, 17:50 Uhr

SPD-Chef Martin Schulz will erst nach einem Ja der Parteimitglieder zu einer neuen großen Koalition endgültig entscheiden, ob er als Minister in ein schwarz-rotes Kabinett geht. «Über Personalfragen redet man am Ende von erfolgreichen Verhandlungen», sagte Schulz in der ARD-Sendung «Bericht aus Berlin». Auf mehrfache Nachfragen der Moderatorin Tina Hassel ergänzte Schulz: Die Mitglieder würden entscheiden, ob die SPD in eine Koalition eintreten dürfe. «Und dann weiß man, wer in die Regierung gehen kann.»